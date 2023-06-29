Драфт НХЛ-2023: Канцерова выбрал «Чикаго», Заврагина — «Филадельфия»

В Нэшвилле продолжается церемония драфта НХЛ-2023.

В первом раунде российские игроки Дмитрий Симашев (6-й номер драфта) и Даниил Бут (12-й) отправились в «Аризону», «Филадельфия» взяла Матвея Мичкова (7-й), а «Колорадо» — Михаила Гуляева (31-й).

Драфт-2023, раунды 2-7:

44. «Чикаго» — Роман Канцеров (нападающий, Россия, «Металлург»)

80. «Калгари» — Айдар Суниев (нападающий, Россия, «Пентиктон Вис»)

87. «Филадельфия» — Егор Заврагин (вратарь, Россия, «Югра»)

100. «Каролина» — Александр Рыков (нападающий, Россия, «Трактор»)

110. «Монреаль» — Богдан Конюшков (защитник, Россия, «Торпедо»)