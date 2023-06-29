«Филадельфия» выбрала голкипера Заврагина под 87-м номером на драфте НХЛ

«Филадельфия» выбрала российского голкипера Егора Заврагина под 87-м номером на драфте НХЛ 2023 года.

Вратарь клуба МХЛ «Мамонты Югры» стал первым вратарем из России на этом драфте.

В резулярном чемпионате МХЛ-2022/23 17-летний Заврагин сыграл 21 матч, процент отраженных бросков 92,0, коэффицент надежности 2,49. В плей-офф он провел 4 игры, процент отраженных бросков 92,7, коэффицент надежности 2,68.