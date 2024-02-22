«Тампа-Бэй» на своем льду примет «Вашингтон» в регулярном чемпионате НХЛ в ночь на 23 февраля. Игра состоится на спортивной арене «Амали-арена» в Тампе, штат Флорида (США). Начало — в 03.00 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями встречи «Тампа-Бэй» — «Вашингтон» можно с помощью матч-центра на сайте «СЭ». В России официальной трансляции НХЛ нет. Плеер с бесплатной видеотрансляцией, например, будет доступен на этой странице, в группе и на данной вкладке.

«Лайтнинг» заработал 65 очков и занимает 7-е место в Восточной конференции. «Кэпиталз» с 58 баллами располагаются на 11-й строчке «Востока».

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