Экс-президент ИИХФ Фазель на русском языке пожелал удачи Овечкину в гонке за рекордом Гретцки

Экс-президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазель пожелал российскому нападающему «Вашингтона» Александру Овечкину удачи в гонке за рекордом Уэйна Гретцки по числу заброшенных шайб в истории НХЛ.

«Статистика — это интересно. Я фанат Овечкина, он невероятный игрок. У него есть время, еще два года контракта. Так что давай атакуй (произнес по-русски. — Прим «СЭ»). Однако Уэйн Гретцки есть Гретцки. Но и Овечкин есть Овечкин. Не могу их сравнивать, сложно встать на чью-то сторону», — сказал Фазель.

Уэйн Гретцки забросил 894 шайбы за карьеру в НХЛ. У Овечкина, который занимает второе место в списке лучших снайперов в истории лиги, — 838 голов.

Россиянин отстает от канадца на 56 шайб.