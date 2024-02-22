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Экс-президент ИИХФ Фазель на русском языке пожелал удачи Овечкину в гонке за рекордом Гретцки

Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
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Александр Овечкин.
Фото USA Today Sports

Экс-президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазель пожелал российскому нападающему «Вашингтона» Александру Овечкину удачи в гонке за рекордом Уэйна Гретцки по числу заброшенных шайб в истории НХЛ.

«Статистика — это интересно. Я фанат Овечкина, он невероятный игрок. У него есть время, еще два года контракта. Так что давай атакуй (произнес по-русски. — Прим «СЭ»). Однако Уэйн Гретцки есть Гретцки. Но и Овечкин есть Овечкин. Не могу их сравнивать, сложно встать на чью-то сторону», — сказал Фазель.

Уэйн Гретцки забросил 894 шайбы за карьеру в НХЛ. У Овечкина, который занимает второе место в списке лучших снайперов в истории лиги, — 838 голов.

Россиянин отстает от канадца на 56 шайб.

Александр Овечкин. Овечкин сделал 169-й дубль в карьере в НХЛ. Больше только у Гретцки

Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
Рене Фазель
Уэйн Гретцки
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Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 56 37 19 77
2 Каролина 55 33 22 71
3 Филадельфия 57 30 27 67
4 Нью-Джерси 55 28 27 60
5 Айлендерс 55 23 32 60
6 Вашингтон 54 25 29 58
7 Питтсбург 53 24 29 56
8 Коламбус 55 18 37 46
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 57 34 23 79
2 Флорида 56 37 19 78
3 Торонто 55 31 24 70
4 Тампа-Бэй 57 30 27 65
5 Детройт 55 29 26 64
6 Баффало 56 25 31 54
7 Монреаль 56 22 34 52
8 Оттава 53 23 30 49
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 57 34 23 76
2 Колорадо 57 35 22 74
3 Виннипег 54 34 20 73
4 Сент-Луис 55 29 26 60
5 Нэшвилл 56 29 27 60
6 Миннесота 56 26 30 58
7 Аризона 56 23 33 50
8 Чикаго 57 15 42 33
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Ванкувер 58 37 21 80
2 Вегас 56 32 24 70
3 Эдмонтон 53 33 20 68
4 Лос-Анджелес 54 28 26 66
5 Сиэтл 55 23 32 57
6 Калгари 56 26 30 57
7 Анахайм 56 20 36 42
8 Сан-Хосе 55 15 40 35
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Монреаль – Баффало
 2 : 3
22.02 03:30
Чикаго – Филадельфия
 1 : 3
22.02 06:00
Эдмонтон – Бостон
 5 : 6 ОТ
22.02 06:00
Анахайм – Коламбус
 4 : 7
22.02 06:00
Аризона – Торонто
 3 : 6
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И О
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Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 56 94
Нэйтан Маккиннон

Нэйтан Маккиннон

Колорадо

 57 92
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 51 85
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 54 51
Сэм Райнхарт

Сэм Райнхарт

Флорида

 56 39
Давид Пастрняк

Давид Пастрняк

Бостон

 57 36
И КН
Луи Доминге

Луи Доминге

Рейнджерс

 1 1
Ярослав Аскаров

Ярослав Аскаров

Нэшвилл

 2 1.41
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Флорида

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