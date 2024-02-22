«Питтсбург» встретится с «Монреалем» в регулярном чемпионате НХЛ в ночь на 23 февраля. Матч состоится на спортивной арене «PPG Пэйнтс Арена» в Питтсбурге, штат Пенсильвания (США). Начало — в 03.00 по московскому времени.

За ключевыми событиями противостояния «Питтсбург» — «Монреаль» можно следить в матч-центре на сайте «СЭ». В России официальной трансляции НХЛ нет. Плеер с бесплатной видеотрансляцией, например, будет доступен на этой странице, в группе и на данной вкладке.

«Пингвинз» набрали 56 очков и занимают 12-е место в Восточной конференции. «Канадиенс» с 52 баллами располагаются на 14-й строчке «Востока».

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