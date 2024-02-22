«Питтсбург» — «Монреаль»: время начала и где смотреть трансляцию матча НХЛ онлайн
«Питтсбург» встретится с «Монреалем» в регулярном чемпионате НХЛ в ночь на 23 февраля. Матч состоится на спортивной арене «PPG Пэйнтс Арена» в Питтсбурге, штат Пенсильвания (США). Начало — в 03.00 по московскому времени.
За ключевыми событиями противостояния «Питтсбург» — «Монреаль» можно следить в матч-центре на сайте «СЭ». В России официальной трансляции НХЛ нет. Плеер с бесплатной видеотрансляцией, например, будет доступен на этой странице, в группе и на данной вкладке.
«Пингвинз» набрали 56 очков и занимают 12-е место в Восточной конференции. «Канадиенс» с 52 баллами располагаются на 14-й строчке «Востока».
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|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|56
|37
|19
|77
|2
|Каролина
|55
|33
|22
|71
|3
|Филадельфия
|57
|30
|27
|67
|4
|Нью-Джерси
|55
|28
|27
|60
|5
|Айлендерс
|55
|23
|32
|60
|6
|Вашингтон
|54
|25
|29
|58
|7
|Питтсбург
|53
|24
|29
|56
|8
|Коламбус
|55
|18
|37
|46
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|57
|34
|23
|79
|2
|Флорида
|56
|37
|19
|78
|3
|Торонто
|55
|31
|24
|70
|4
|Тампа-Бэй
|57
|30
|27
|65
|5
|Детройт
|55
|29
|26
|64
|6
|Баффало
|56
|25
|31
|54
|7
|Монреаль
|56
|22
|34
|52
|8
|Оттава
|53
|23
|30
|49
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|57
|34
|23
|76
|2
|Колорадо
|57
|35
|22
|74
|3
|Виннипег
|54
|34
|20
|73
|4
|Сент-Луис
|55
|29
|26
|60
|5
|Нэшвилл
|56
|29
|27
|60
|6
|Миннесота
|56
|26
|30
|58
|7
|Аризона
|56
|23
|33
|50
|8
|Чикаго
|57
|15
|42
|33
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Ванкувер
|58
|37
|21
|80
|2
|Вегас
|56
|32
|24
|70
|3
|Эдмонтон
|53
|33
|20
|68
|4
|Лос-Анджелес
|54
|28
|26
|66
|5
|Сиэтл
|55
|23
|32
|57
|6
|Калгари
|56
|26
|30
|57
|7
|Анахайм
|56
|20
|36
|42
|8
|Сан-Хосе
|55
|15
|40
|35
|22.02
|03:00
|
Монреаль – Баффало
|2 : 3
|22.02
|03:30
|
Чикаго – Филадельфия
|1 : 3
|22.02
|06:00
|
Эдмонтон – Бостон
|5 : 6 ОТ
|22.02
|06:00
|
Анахайм – Коламбус
|4 : 7
|22.02
|06:00
|
Аризона – Торонто
|3 : 6
|И
|О
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|56
|94
|
|
Нэйтан Маккиннон
Колорадо
|57
|92
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|51
|85
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|54
|51
|
|
Сэм Райнхарт
Флорида
|56
|39
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|57
|36
|И
|КН
|
|
Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1
|
|
Ярослав Аскаров
Нэшвилл
|2
|1.41
|
|
Энтони Столарз
Флорида
|17
|1.97