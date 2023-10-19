В ночь на 20 октября «Тампа-Бэй» на своем льду проведет матч регулярного чемпионата НХЛ против «Ванкувера». Игра пройдет в городе Тампа (США) на «Амали-арена». Начало — в 02.00 по московскому времени.

Видеотрансляция матча «Тампа-Бэй» — «Ванкувер» в прямом эфире и бесплатно будет доступна в соцсети «ВКонтакте». Следить за ключевыми событиями встречи можно будет с помощью матч-центра «СЭ».

«Лайтнинг» с тремя очками занимают шестое место в турнирной таблице Антлантического дивизиона. «Кэнакс» с 4 баллами располагаются на второй строчке в Тихоокеанском дивизионе.

Узнать расписание матчей и где смотреть трансляции 20 октября с видео можно по ссылке «СЭ».

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