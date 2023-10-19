НХЛ: расписание матчей и где смотреть трансляции 20 октября (видео)

В ночь на 20 октября пройдет 12 матчей регулярного чемпионата НХЛ

В ночь с 19 на 20 октября пройдут очередные матчи нового сезона регулярного чемпионата НХЛ 2023 /2024. «СЭ» публикует расписание с трансляциями предстоящих игр пятницы. Время начала — московское.

Официального показа в России матчей Национальной хоккейной лиги нет. Смотреть бесплатно видеотрансляции игр можно с помощью соцсети «ВКонтакте»: 1-й вариант, 2-й вариант, 3-й вариант, 4-й вариант, 5-й вариант.

Расписание матчей и трансляции игр НХЛ 20 октября

02.00. «Баффало» — «Калгари»

Онлайн-трансляция

02.00. «Флорида» — «Торонто»

Онлайн-трансляция

02.00. «Рейнджерс- «Нэшвилл»

Онлайн-трансляция

02.00. «Тампа-Бэй» — «Ванкувер

Онлайн-трансляция

02.00. «Филадельфия- «Эдмонтон»

Онлайн-трансляция

03.00. «Миннесота» — «Лос-Анджелес»

Онлайн-трансляция

03.00. «Сент-Луис» — «Аризона»

Онлайн-трансляция

03.00. «Виннипег» — «Вегас»

Онлайн-трансляция

05.00. «Анахайм» — «Даллас»

Онлайн-трансляция

05.00. «Сиэтл» — «Каролина»

Онлайн-трансляция

05.30. «Колорадо» — «Чикаго»

Онлайн-трансляция

05.30. «Сан-Хосе» — «Бостон»

Онлайн-трансляция

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