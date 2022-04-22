Два очка Кучерова помогли «Тампе» разгромить «Торонто»

«Тампа» разгромила «Торонто» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 8:1. «Лайтнинг» прервали четырехматчевую победную серию «Мэйпл Ливз».

Российский нападающий Никита Кучеров забросил одну шайбу и сделал одну голевую передачу. На счету защитника Михаила Сергачева один ассист. Голкипер Андрей Василевский отразил 36 из 37 бросков.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Тампа-Бэй» — «Торонто» — 8:1 (0:0, 4:0, 4:1)

Голы: Киллорн — 24 (Чернак, Хагель), 23:54 — 1:0. Колтон — 20 (Пол, Перри), 31:37 — 2:0. Стэмкос — 34 (бол., Кучеров, Хедман), 32:38 — 3:0. Кучеров — 20 (бол., Перри, Киллорн), 35:07 — 4:0. Палат — 17 (Сергачев, Стэмкос), 41:12 — 5:0. Киллорн — 25 (бол., Стэмкос, Хедман), 44:33 — 6:0. Михеев — 19 (бол., Спецца, Джиордано), 47:45 — 6:1. Колтон — 21 (бол., Палат, Макдона), 48:50 — 7:1. Марун — 10 (бол., Палат, Колтон), 54:11 — 8:1.

Вратари: Василевский — Челльгрен.

Штраф: 49 — 69.

Броски: 36 (7+16+13) — 36 (14+11+11).

Наши: Кучеров (17.29/3/+1), Сергачев (19.35/1/+2) — Любушкин (18.30/1/0), Михеев (15.51/2/-1).

22 апреля. Тампа. Amalie Arena.