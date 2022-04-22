Охотюк, забивший в дебютном матче в НХЛ, признан третьей звездой матча «Нью-Джерси» — «Баффало»

Пресс-служба НХЛ назвала лучших игроков матча регулярного чемпионата «Нью-Джерси» — «Баффало» (2:5).

Третьей звездой признан российский защитник «Дэвилз» Никита Охотюк. 21-летний россиянин отметился одной заброшенной шайбой. Эта игра стала для него дебютной в НХЛ.

Второй звездой стал защитний «Сэйбрз» Расмус Далин, который набрал 2 (1+1) очка. Возглавил тройку его одноклубник Крэйг Андерсон, отразивший 29 из 31 броска по своим воротам.