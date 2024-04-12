«Оттава» по буллитам переиграла «Тампу». Кучеров набрал 2 очка

«Оттава» на выезде выиграла у «Тампы» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2 Б.

Российский нападающий «Лайтнинг» Никита Кучеров сделал две голевые передачи. Теперь у него 141 (43+98) очко в этом сезоне. Он продолжает лидировать в гонке бомбардиров.

«Тампа» набрала 96 очков и занимает 6-е место в Восточной конференции. «Оттава» идет на 14-й строчке — 74 очка.