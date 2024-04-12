«Питтсбург» в овертайме выиграл у «Детройта»

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«Питтсбург» обыграл «Детройт» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:5 ОТ.

Канадский нападающий «Пингвинз» Сидни Кросби забросил одну шайбу и сделал две голевые передачи. У гостей 4 (3+1) очка набрал Лукас Рэймонд.