Матч «Баффало» — «Вашингтон» закончился массовой дракой

На последних секундах матча регулярного чемпионата НХЛ «Баффало» — «Вашингтон» (4:2) произошла массовая драка.

Потасовка началась со стычки нападающего «Кэпиталз» Тома Уилсона и форварда «Сэйбрз» Джордана Гринуэя, которые первыми сбросили краги, а следом сцепились Макс Пачиоретти и Тейдж Томпсон.

Российский форвард Александр Овечкин попытался погасить конфликт в самом начале, а затем наблюдал за дракой со стороны.

В итоге команды получили по 10 минут штрафного времени за драку.