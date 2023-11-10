«Тампа» потерпела поражение от «Чикаго». Кучеров забросил одну шайбу

«Тампа-Бэй» на своем льду проиграла «Чикаго» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:5.

В составе «Лайтнинг» одну шайбу забросил российский форвард Никита Кучеров. Защитник Михаил Сергачев отметился голевой передачей.

«Тампа» с 16 очками идет на 5-й строчке в Восточной конференции. «Чикаго» занимает 12-е место в Западаной конференции — 10 очков.