«Айлендерс» проиграли «Бостону». Сорокин сделал 30 сэйвов

Читать «СЭ» в

«Айлендерс» проиграли «Бостону» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:5. Встреча прошла на льду арены «ТД Гарден» в Бостоне.

Российский голкипер гостей Илья Сорокин отразил 30 из 34 бросков по своим воротам.

«Бостон» с 23 очками занимает 1-е место в Восточной конференции. «Айлендерс» идут на 9-й строчке — 13 очков.