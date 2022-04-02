Две голевые передачи Кучерова помогли «Тампе» обыграть «Чикаго»

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«Тампа» выиграла у «Чикаго» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:2. «Блэкхокс» потерпели четвертое поражение подряд. «Лайтнинг» продлили победную серию до четырех встреч.

Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров отметился двумя голевыми передачами. Он достиг отметки в 40 набранных очков за сезон. Россиянина признали третьей звездой матча.

Российский голкипер «Лайтнинг» Андрей Василевский отразил 21 из 23 бросков по своим воротам.