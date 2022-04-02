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Сегодня, 04:45

Две голевые передачи Кучерова помогли «Тампе» обыграть «Чикаго»

Две голевые передачи Кучерова помогли «Тампе» обыграть «Чикаго»
Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Никита Кучеров.
Фото Twitter

«Тампа» выиграла у «Чикаго» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:2. «Блэкхокс» потерпели четвертое поражение подряд. «Лайтнинг» продлили победную серию до четырех встреч.

Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров отметился двумя голевыми передачами. Он достиг отметки в 40 набранных очков за сезон. Россиянина признали третьей звездой матча.

Российский голкипер «Лайтнинг» Андрей Василевский отразил 21 из 23 бросков по своим воротам.

Андрей Василевский (хоккей)
Никита Кучеров
Хоккей
НХЛ
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
ХК Чикаго Блэкхокс
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Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 68 45 23 98
2 Рейнджерс 68 44 24 93
3 Питтсбург 69 41 28 92
4 Вашингтон 68 37 31 84
5 Айлендерс 66 30 36 69
6 Коламбус 68 32 36 69
7 Нью-Джерси 67 24 43 53
8 Филадельфия 67 21 46 53
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 67 46 21 98
2 Торонто 67 43 24 91
3 Тампа-Бэй 66 42 24 90
4 Бостон 67 42 25 89
5 Детройт 67 26 41 61
6 Баффало 68 24 44 59
7 Оттава 66 23 43 52
8 Монреаль 68 18 50 47
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 68 48 20 102
2 Миннесота 66 41 25 87
3 Сент-Луис 66 37 29 83
4 Нэшвилл 67 39 28 82
5 Даллас 66 38 28 79
6 Виннипег 69 33 36 76
7 Чикаго 68 24 44 58
8 Аризона 67 21 46 47
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Калгари 67 40 27 89
2 Лос-Анджелес 70 37 33 84
3 Эдмонтон 68 38 30 81
4 Вегас 69 37 32 78
5 Ванкувер 69 32 37 73
6 Сан-Хосе 67 29 38 66
7 Анахайм 69 27 42 66
8 Сиэтл 67 21 46 48
Результаты / календарь
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2.04 02:00
Баффало – Нэшвилл
 - : -
2.04 02:00
Рейнджерс – Айлендерс
- : -
2.04 02:00
Тампа-Бэй – Чикаго
 - : -
2.04 02:30
Детройт – Оттава
 - : -
2.04 04:00
Эдмонтон – Сент-Луис
 - : -
2.04 05:00
Сиэтл – Вегас
 - : -
2.04 05:30
Аризона – Анахайм
 - : -
2.04 19:30
Нью-Джерси – Флорида
 - : -
2.04 22:00
Колорадо – Питтсбург
 - : -
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Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 67 100
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 68 97
Джонатан Юбердо

Джонатан Юбердо

Флорида

 67 94
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 62 50
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 68 49
Крис Крайдер

Крис Крайдер

Рейнджерс

 68 46
И КН
Фредерик Андерсен

Фредерик Андерсен

Каролина

 46 2.02
Игорь Шестеркин

Игорь Шестеркин

Рейнджерс

 44 2.11
Якоб Маркстрем

Якоб Маркстрем

Калгари

 53 2.13
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