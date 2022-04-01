НХЛ, расписание и результаты матчей 2 апреля: «Рейнджерс» — «Айлендерс», «Тампа» — «Чикаго»
«Рейнджерс» примут «Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ
В ночь на 2 апреля пройдут очередные матчи регулярного чемпионата НХЛ.
02:00 мск. «Баффало» — «Нэшвилл»
02:00. «Рейнджерс» — «Айлендерс»
04:00. «Эдмонтон» — «Сент-Луис»
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3.04
4.04
5.04
6.04
|1.04
|02:00
|
Айлендерс – Коламбус
|5 : 2
|1.04
|02:00
|
Бостон – Нью-Джерси
|8 : 1
|1.04
|02:00
|
Каролина – Монреаль
|4 : 0
|1.04
|02:00
|
Торонто – Виннипег
|7 : 3
|1.04
|02:00
|
Флорида – Чикаго
|4 : 0
|1.04
|03:00
|
Миннесота – Питтсбург
|3 : 4 ОТ
|1.04
|04:00
|
Калгари – Лос-Анджелес
|2 : 3 Б
|1.04
|04:00
|
Колорадо – Сан-Хосе
|4 : 2
|1.04
|05:00
|
Анахайм – Даллас
|2 : 3 ОТ
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