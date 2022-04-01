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Сегодня, 17:15

НХЛ, расписание и результаты матчей 2 апреля: «Рейнджерс» — «Айлендерс», «Тампа» — «Чикаго»

«Рейнджерс» примут «Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ
Руслан Абушкин
Выпускающий редактор
Читать «СЭ» в
Хоккеисты «Рейнджерс».
Фото USA Today Sports
В ночь на 2 апреля пройдут очередные матчи регулярного чемпионата НХЛ.

02:00 мск. «Баффало» — «Нэшвилл»

02:00. «Рейнджерс» — «Айлендерс»

02:00. «Тампа-Бэй» — «Чикаго»

02:30. «Детройт» — «Оттава»

04:00. «Эдмонтон» — «Сент-Луис»

05:00. «Сиэтл» — «Вегас»

05:30. «Аризона» — «Анахайм»

НХЛ: турнирные таблицы Западной и Восточной конференций /
Статистика игроков НХЛ: лучшие бомбардиры и снайперы — по этой ссылке

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5.04
6.04
1.04 02:00
Айлендерс – Коламбус
 5 : 2
1.04 02:00
Бостон – Нью-Джерси
 8 : 1
1.04 02:00
Каролина – Монреаль
 4 : 0
1.04 02:00
Торонто – Виннипег
 7 : 3
1.04 02:00
Флорида – Чикаго
 4 : 0
1.04 03:00
Миннесота – Питтсбург
 3 : 4 ОТ
1.04 04:00
Калгари – Лос-Анджелес
 2 : 3 Б
1.04 04:00
Колорадо – Сан-Хосе
 4 : 2
1.04 05:00
Анахайм – Даллас
 2 : 3 ОТ
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