«Тампа» выиграла у «Айлендерс», Кучеров сделал голевую передачу
«Тампа-Бэй» дома победила «Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:1.
У гостей сделал дубль Энтони Чирелли (одна шайба — в пустые ворота), по одному голу у Даррена Рэддиша и Стивена Стэмкоса. Российский нападающий «Лайтнинг» Никита Кучеров сделал результативную передачу.
Единственную шайбу гостей забросил Кайл Палмьери.
Вратарь «Тампы» Андрей Василевский отразил 28 из 29 бросков. Голкипер «Айлендерс» Семен Варламов отбил 37 бросков из 40.
«Тампа-Бэй» занимает шестое место в таблице Восточной конференции НХЛ с 89 очками в 73 матчах, «Айлендерс» идут на 10-й строчке с 77 очками в 73 играх.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|73
|49
|24
|102
|2
|Каролина
|74
|46
|28
|99
|3
|Филадельфия
|74
|36
|38
|82
|4
|Вашингтон
|72
|36
|36
|81
|5
|Айлендерс
|72
|31
|41
|77
|6
|Нью-Джерси
|74
|36
|38
|76
|7
|Питтсбург
|72
|32
|40
|74
|8
|Коламбус
|73
|23
|50
|58
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|74
|47
|27
|99
|2
|Бостон
|74
|42
|32
|99
|3
|Торонто
|72
|41
|31
|91
|4
|Тампа-Бэй
|72
|40
|32
|87
|5
|Детройт
|74
|36
|38
|80
|6
|Баффало
|74
|35
|39
|75
|7
|Оттава
|72
|32
|40
|68
|8
|Монреаль
|72
|28
|44
|68
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|74
|46
|28
|101
|2
|Колорадо
|73
|46
|27
|98
|3
|Виннипег
|73
|44
|29
|94
|4
|Нэшвилл
|73
|43
|30
|90
|5
|Сент-Луис
|73
|39
|34
|82
|6
|Миннесота
|73
|35
|38
|80
|7
|Аризона
|73
|31
|42
|67
|8
|Чикаго
|73
|21
|52
|47
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Ванкувер
|73
|45
|28
|98
|2
|Эдмонтон
|72
|45
|27
|94
|3
|Вегас
|74
|41
|33
|90
|4
|Лос-Анджелес
|72
|38
|34
|87
|5
|Сиэтл
|72
|30
|42
|73
|6
|Калгари
|72
|33
|39
|71
|7
|Анахайм
|74
|24
|50
|52
|8
|Сан-Хосе
|72
|16
|56
|40
|31.03
|01:00
|
Колорадо – Нэшвилл
|- : -
|31.03
|01:00
|
Аризона – Рейнджерс
|- : -
|31.03
|02:00
|
Монреаль – Каролина
|- : -
|31.03
|02:00
|
Филадельфия – Чикаго
|- : -
|31.03
|02:00
|
Тампа-Бэй – Айлендерс
|- : -
|31.03
|02:00
|
Коламбус – Питтсбург
|- : -
|31.03
|02:00
|
Баффало – Торонто
|- : -
|31.03
|02:00
|
Вашингтон – Бостон
|- : -
|31.03
|02:00
|
Виннипег – Оттава
|- : -
|31.03
|03:00
|
Сент-Луис – Сан-Хосе
|- : -
|31.03
|05:00
|
Сиэтл – Даллас
|- : -
|31.03
|05:00
|
Калгари – Лос-Анджелес
|- : -
|31.03
|22:30
|
Ванкувер – Анахайм
|- : -
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|70
|125
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|71
|124
|
|
Нэйтан Маккиннон
Колорадо
|73
|123
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|71
|59
|
|
Зак Хаймэн
Эдмонтон
|71
|54
|
|
Сэм Райнхарт
Флорида
|74
|51
|И
|КН
|
|
Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1
|
|
Ярослав Аскаров
Нэшвилл
|2
|1.41
|
|
Фредерик Андерсен
Каролина
|13
|1.88