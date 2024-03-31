«Торонто» всухую победил «Баффало», Самсонов отбил 34 броска

«Торонто» на выезде обыграл «Баффало» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:0.

У гостей забили Джон Таварес, Ник Робертсон и Остон Мэттьюс.

Вратарь «Мэйпл Лифс» Илья Самсонов отразил все 34 броска.

«Торонто» занимает пятое место в таблице Восточной конференции НХЛ с 93 очками в 73 матчах. «Баффало» идет на 14-й строчке с 75 очками в 75 играх.