«Вашингтон» проиграл «Бостону» по буллитам, Овечкин не набрал очков в третьем матче подряд

«Вашингтон» дома проиграл «Бостону» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:3 Б.

В основное время у хозяев забили Майкл Сгарбосса и Джон Карлсон, у гостей отличились Хампус Линдхольм и Джон Бичер.

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин не набрал ни одного очка в третьем матче подряд. Также форвард не реализовал свою попытку в серии буллитов.

«Бостон» выиграл серию буллитов со счетом 3:2. Победный гол забил Кевин Шаттенкирк.

«Бостон» занимает третье место в таблице Восточной конференции НХЛ, у команды 101 очко в 75 матчах. «Вашингтон» идет на седьмой строчке с 82 очками в 73 играх.