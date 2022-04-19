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НХЛ, расписание и результаты 19 апреля: «Колорадо» — «Вашингтон», «Вегас» — «Нью-Джерси» и другие матчи

19 апреля «Колорадо» сыграет с «Вашингтоном», а «Вегас» — с «Нью-Джерси»
Галина Глазко
Читать «СЭ» в
Александр Овечкин.
Фото USA Today Sports
В ночь с 18 на 19 апреля состоятся очередные матчи регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.

«Чикаго» — «Калгари» — 03.00 (по московскому времени)

«Колорадо» — «Вашингтон» — 04.00

«Аризона» — «Каролина» — 05.00

«Вегас» — «Нью-Джерси» — 05.00

«Сиэтл» — «Оттава» — 05.00

«Ванкувер» — «Даллас» — 05.30

НХЛ: турнирные таблицы Западной и Восточной конференций //
Статистика игроков НХЛ: лучшие бомбардиры и снайперы — по этой ссылке

НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
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Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 76 48 28 104
2 Рейнджерс 76 49 27 104
3 Питтсбург 77 43 34 97
4 Вашингтон 75 42 33 94
5 Айлендерс 75 35 40 79
6 Коламбус 76 35 41 76
7 Нью-Джерси 75 26 49 59
8 Филадельфия 76 23 53 57
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 75 54 21 114
2 Торонто 76 50 26 106
3 Тампа-Бэй 75 46 29 100
4 Бостон 75 46 29 97
5 Баффало 78 29 49 69
6 Детройт 76 29 47 68
7 Оттава 75 28 47 63
8 Монреаль 76 20 56 51
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 75 55 20 116
2 Сент-Луис 76 46 30 102
3 Миннесота 75 47 28 101
4 Даллас 75 43 32 91
5 Нэшвилл 76 43 33 91
6 Виннипег 76 35 41 81
7 Чикаго 75 25 50 61
8 Аризона 75 22 53 49
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Калгари 75 46 29 101
2 Эдмонтон 76 44 32 94
3 Лос-Анджелес 77 40 37 90
4 Вегас 76 41 35 87
5 Ванкувер 75 37 38 84
6 Анахайм 77 30 47 74
7 Сан-Хосе 75 29 46 70
8 Сиэтл 74 24 50 54
Результаты / календарь
9.04
10.04
11.04
12.04
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19.04
20.04
21.04
22.04
23.04
24.04
19.04 03:00
Чикаго – Калгари
 - : -
19.04 04:00
Колорадо – Вашингтон
 - : -
19.04 05:00
Сиэтл – Оттава
 - : -
19.04 05:00
Аризона – Каролина
 - : -
19.04 05:00
Вегас – Нью-Джерси
 - : -
19.04 05:30
Ванкувер – Даллас
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 75 110
Джонатан Юбердо

Джонатан Юбердо

Флорида

 75 108
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 75 105
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 70 58
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 75 54
Крис Крайдер

Крис Крайдер

Рейнджерс

 76 50
И КН
Игорь Шестеркин

Игорь Шестеркин

Рейнджерс

 50 2.05
Якоб Маркстрем

Якоб Маркстрем

Калгари

 60 2.18
Фредерик Андерсен

Фредерик Андерсен

Каролина

 52 2.19
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