НХЛ, расписание и результаты 19 апреля: «Колорадо» — «Вашингтон», «Вегас» — «Нью-Джерси» и другие матчи

19 апреля «Колорадо» сыграет с «Вашингтоном», а «Вегас» — с «Нью-Джерси»