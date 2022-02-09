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Сегодня, 08:46

Таблица лучших бомбардиров в истории НХЛ после 1379-го очка Овечкина. Текущее положение

Таблица лучших бомбардиров в истории НХЛ после 1379-го очка Овечкина
Иван Торопцев
Корреспондент
Александр Овечкин.
Фото Getty Images

В ночь на 9 февраля «Вашингтон» проиграл «Коламбусу» (4:5) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Российский нападающий «Кэпиталз» Александр Овечкин сделал результативную передачу в игре с «Блю Джекетс». Теперь на его счету 1379 очков в 1244 матчах в НХЛ.

Овечкин занимает 24-е место в списке лучших бомбардиров в истории лиги. Россиянин сократил отставание от идущего на 23-й строчке Бретта Халла до 12 очков.

Топ-5 лучших бомбардиров в истории НХЛ:

1. Уэйн Гретцки — 2857 (894+1963) очков в 1487 матчах

2. Яромир Ягр — 1921 (766+1155) в 1733

3. Марк Мессье — 1887 (694+1193) в 1756

4. Горди Хоу — 1850 (801+1049) в 1767

5. Рон Фрэнсис — 1798 (549+1249) в 1731

...

23. Бретт Халл — 1391 (741+650) в 1269

24. Александр Овечкин («Вашингтон») — 1379 (759+620) в 1244

Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
Бретт Халл
1
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НХЛ: «Вашингтон» — «Коламбус», «Виннипег» — «Миннесота» и другие матчи 9 февраля

Таблица лучших бомбардиров НХЛ: Овечкин сократил отставание от лидера до 5 очков
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Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 44 31 13 65
2 Рейнджерс 47 30 17 64
3 Питтсбург 47 28 19 64
4 Вашингтон 48 25 23 59
5 Коламбус 44 21 23 43
6 Айлендерс 39 16 23 38
7 Филадельфия 45 15 30 38
8 Нью-Джерси 47 16 31 37
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 47 32 15 69
2 Тампа-Бэй 46 30 16 66
3 Торонто 43 30 13 63
4 Бостон 44 26 18 55
5 Детройт 47 20 27 46
6 Оттава 42 16 26 36
7 Баффало 45 14 31 35
8 Монреаль 45 8 37 23
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 44 32 12 68
2 Нэшвилл 46 28 18 60
3 Миннесота 42 28 14 59
4 Сент-Луис 44 26 18 57
5 Даллас 43 23 20 48
6 Виннипег 43 19 24 45
7 Чикаго 46 16 30 39
8 Аризона 46 11 35 26
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 47 28 19 59
2 Лос-Анджелес 47 24 23 55
3 Анахайм 48 23 25 55
4 Калгари 42 23 19 52
5 Эдмонтон 43 23 20 49
6 Сан-Хосе 46 22 24 48
7 Ванкувер 47 21 26 48
8 Сиэтл 46 15 31 34
Результаты / календарь
26.01
27.01
28.01
29.01
30.01
31.01
1.02
2.02
3.02
8.02
9.02
10.02
11.02
12.02
13.02
15.02
9.02 03:00
Оттава – Каролина
 4 : 3
9.02 03:00
Бостон – Питтсбург
 2 : 4
9.02 03:00
Монреаль – Нью-Джерси
 1 : 7
9.02 03:00
Вашингтон – Коламбус
 4 : 5
9.02 04:00
Виннипег – Миннесота
 2 : 0
9.02 05:00
Эдмонтон – Вегас
 0 : 4
9.02 06:00
Ванкувер – Аризона
 5 : 1
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Джонатан Юбердо

Джонатан Юбердо

Флорида

 47 64
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 43 63
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 42 60
И Г
Крис Крайдер

Крис Крайдер

Рейнджерс

 47 33
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 43 32
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 40 31
И КН
Вилле Хуссо

Вилле Хуссо

Сент-Луис

 15 1.9
Игорь Шестеркин

Игорь Шестеркин

Рейнджерс

 29 2.09
Фредерик Андерсен

Фредерик Андерсен

Каролина

 31 2.11
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