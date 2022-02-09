Таблица лучших бомбардиров в истории НХЛ после 1379-го очка Овечкина. Текущее положение

Таблица лучших бомбардиров в истории НХЛ после 1379-го очка Овечкина

В ночь на 9 февраля «Вашингтон» проиграл «Коламбусу» (4:5) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Российский нападающий «Кэпиталз» Александр Овечкин сделал результативную передачу в игре с «Блю Джекетс». Теперь на его счету 1379 очков в 1244 матчах в НХЛ.

Овечкин занимает 24-е место в списке лучших бомбардиров в истории лиги. Россиянин сократил отставание от идущего на 23-й строчке Бретта Халла до 12 очков.

Топ-5 лучших бомбардиров в истории НХЛ:

1. Уэйн Гретцки — 2857 (894+1963) очков в 1487 матчах

2. Яромир Ягр — 1921 (766+1155) в 1733

3. Марк Мессье — 1887 (694+1193) в 1756

4. Горди Хоу — 1850 (801+1049) в 1767

5. Рон Фрэнсис — 1798 (549+1249) в 1731

...

23. Бретт Халл — 1391 (741+650) в 1269

24. Александр Овечкин («Вашингтон») — 1379 (759+620) в 1244