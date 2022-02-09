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НХЛ: «Вашингтон» — «Коламбус», «Виннипег» — «Миннесота» и другие матчи 9 февраля

«Вашингтон» проиграл «Коламбусу», «Миннесота» играет против «Виннипега» в чемпионате НХЛ
Сергей Ревенко
Корреспондент
Форвард «Вашингтона» Евгений Кузнецов (справа) празднует заброшенную шайбу в ворота «Коламбуса».
Фото instagram.com/capitals
Регулярный чемпионат НХЛ.

«Оттава» — «Каролина» — 4:3 (2:0, 2:0, 0:3)
Голы: Ткачак — 13 (Штютцле, Холден), 1:11 — 1:0. Форментон — 10 (К. Браун, Пол), 8:27 — 2:0. Ткачак — 14 (бол., Штютцле, Холден), 20:40 — 3:0. Тирни — 6, 22:54 — 4:0. Свечников — 17 (Слэвин), 42:07 — 4:1. Б. Смит — 3 (Нидеррайтер, Стаал), 53:54 — 4:2. Трочек — 12 (Деанджело), 58:48 — 4:3.
Вратари: Форсберг — Раанта (57:05).
Штраф: 10 — 12.
Броски: 31 (12+12+7) — 45 (14+15+16).
Наши: Зайцев (20.02/0/-2), Зуб (19.26/1/0) — Свечников (19.09/6/+1).
9 февраля. Оттава. Canadian Tire Centre.

«Монреаль» — «Нью-Джерси» — 1:7 (0:2, 1:3, 0:2)
Голы: Маклеод — 4 (Грэйвс, Уайт), 4:36 — 0:1. Мерсер — 10 (Боквист, Смит), 15:31 — 0:2. Кулак — 2 (Армиа, Пелинг), 25:54 — 1:2. Хишир — 10 (Мерсер, Шарангович), 29:14 — 1:3. Боквист — 3 (Сиверсон, Юнссон), 38:53 — 1:4. Маклеод — 5 (Грэйвс, Смит), 39:40 — 1:5. Заха — 12 (бол., Сиверсон, Братт), 43:19 — 1:6. Татар — 9 (Заха), 49:57 — 1:7.
Вратари: Примо — Гиллис.
Штраф: 4 — 6.
Броски: 31 (5+16+10) — 34 (11+14+9).
Наши: Романов (21.04/2/-1) — -.
9 февраля. Монреаль. Centre Bell.

«Бостон» — «Питтсбург» — 2:4 (2:0, 0:3, 0:1)
Голы: Пастрняк — 23 (бол., Холл, Бержерон), 2:01 — 1:0. Пастрняк — 24 (Холл, Хаула), 15:34 — 2:0. Хейнен — 10 (Макгинн, Мэтисон), 24:18 — 2:1. Хейнен — 11 (Марино, Родригес), 24:46 — 2:2. Кросби — 13 (бол., Раст, Гюнтцель), 32:53 — 2:3. Раст — 15 (п.в., Гюнтцель), 58:31 — 2:4.
Вратари: Суэймен (58:18) — Джерри.
Штраф: 20 — 8.
Броски: 45 (17+18+10) — 25 (10+8+7).
9 февраля. Бостон. TD Garden.

«Вашингтон» — «Коламбус» — 4:5 (1:0, 2:3, 1:2)
Голы: Хэтэуэй — 8 (Дауд, Хагелин), 17:19 — 1:0. Дауд — 7 (Фехервари, Хагелин), 20:40 — 2:0. Лайне — 11 (бол., Боквист, Ворачек), 29:38 — 2:1. Боквист — 8 (Доми, Нюквист), 32:42 — 2:2. Кузнецов — 15 (бол., Овечкин, Карлсон), 35:57 — 3:2. Лайне — 12 (бол., Дженнер, Бьоркстранд), 39:56 — 3:3. Фикс-Волански — 1 (Рословик, Доми), 42:40 — 3:4. Уилсон — 14, 57:34 — 4:4. Дженнер — 19 (Нюквист, Лайне), 59:15 — 4:5.
Вратари: Копли (Самсонов, 42:40, 57:25 — 57:34, 59:25) — Мерзликинс.
Штраф: 6 — 8.
Броски: 33 (11+11+11) — 26 (4+14+8).
Наши: Кузнецов (16.58/3/+1), Овечкин (21.49/2/0), Орлов (24.01/4/-2) — Гавриков (22.49/2/+1), Чинахов (16.07/2/0).
9 февраля. Вашингтон. Capital One Arena.

«Виннипег» — «Миннесота» (4.00)

«Эдмонтон» — «Вегас» (5.00)

«Ванкувер» — «Аризона» (6.00)

НХЛ: турнирные таблицы Западной и Восточной конференций //
Статистика игроков НХЛ: лучшие бомбардиры и снайперы — по этой ссылке

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Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 44 31 13 65
2 Рейнджерс 47 30 17 64
3 Питтсбург 47 28 19 64
4 Вашингтон 48 25 23 59
5 Коламбус 44 21 23 43
6 Айлендерс 39 16 23 38
7 Филадельфия 45 15 30 38
8 Нью-Джерси 47 16 31 37
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 47 32 15 69
2 Тампа-Бэй 46 30 16 66
3 Торонто 43 30 13 63
4 Бостон 44 26 18 55
5 Детройт 47 20 27 46
6 Оттава 42 16 26 36
7 Баффало 45 14 31 35
8 Монреаль 45 8 37 23
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 44 32 12 68
2 Нэшвилл 46 28 18 60
3 Миннесота 41 28 13 59
4 Сент-Луис 44 26 18 57
5 Даллас 43 23 20 48
6 Виннипег 42 18 24 43
7 Чикаго 46 16 30 39
8 Аризона 45 11 34 26
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 46 27 19 57
2 Лос-Анджелес 47 24 23 55
3 Анахайм 48 23 25 55
4 Калгари 42 23 19 52
5 Эдмонтон 42 23 19 49
6 Сан-Хосе 46 22 24 48
7 Ванкувер 46 20 26 46
8 Сиэтл 46 15 31 34
Результаты / календарь
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10.02
11.02
12.02
13.02
15.02
9.02 03:00
Оттава – Каролина
 4 : 3
9.02 03:00
Бостон – Питтсбург
 2 : 4
9.02 03:00
Монреаль – Нью-Джерси
 1 : 7
9.02 03:00
Вашингтон – Коламбус
 4 : 5
9.02 04:00
Виннипег – Миннесота
 - : -
9.02 05:00
Эдмонтон – Вегас
 - : -
9.02 06:00
Ванкувер – Аризона
 - : -
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Снайперы
Вратари (КН)
И О
Джонатан Юбердо

Джонатан Юбердо

Флорида

 47 64
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 42 63
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 41 60
И Г
Крис Крайдер

Крис Крайдер

Рейнджерс

 47 33
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 42 32
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 40 31
И КН
Вилле Хуссо

Вилле Хуссо

Сент-Луис

 15 1.9
Игорь Шестеркин

Игорь Шестеркин

Рейнджерс

 29 2.09
Фредерик Андерсен

Фредерик Андерсен

Каролина

 31 2.11
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