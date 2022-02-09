НХЛ: «Вашингтон» — «Коламбус», «Виннипег» — «Миннесота» и другие матчи 9 февраля
«Оттава» — «Каролина» — 4:3 (2:0, 2:0, 0:3)
Голы: Ткачак — 13 (Штютцле, Холден), 1:11 — 1:0. Форментон — 10 (К. Браун, Пол), 8:27 — 2:0. Ткачак — 14 (бол., Штютцле, Холден), 20:40 — 3:0. Тирни — 6, 22:54 — 4:0. Свечников — 17 (Слэвин), 42:07 — 4:1. Б. Смит — 3 (Нидеррайтер, Стаал), 53:54 — 4:2. Трочек — 12 (Деанджело), 58:48 — 4:3.
Вратари: Форсберг — Раанта (57:05).
Штраф: 10 — 12.
Броски: 31 (12+12+7) — 45 (14+15+16).
Наши: Зайцев (20.02/0/-2), Зуб (19.26/1/0) — Свечников (19.09/6/+1).
9 февраля. Оттава. Canadian Tire Centre.
«Монреаль» — «Нью-Джерси» — 1:7 (0:2, 1:3, 0:2)
Голы: Маклеод — 4 (Грэйвс, Уайт), 4:36 — 0:1. Мерсер — 10 (Боквист, Смит), 15:31 — 0:2. Кулак — 2 (Армиа, Пелинг), 25:54 — 1:2. Хишир — 10 (Мерсер, Шарангович), 29:14 — 1:3. Боквист — 3 (Сиверсон, Юнссон), 38:53 — 1:4. Маклеод — 5 (Грэйвс, Смит), 39:40 — 1:5. Заха — 12 (бол., Сиверсон, Братт), 43:19 — 1:6. Татар — 9 (Заха), 49:57 — 1:7.
Вратари: Примо — Гиллис.
Штраф: 4 — 6.
Броски: 31 (5+16+10) — 34 (11+14+9).
Наши: Романов (21.04/2/-1) — -.
9 февраля. Монреаль. Centre Bell.
«Бостон» — «Питтсбург» — 2:4 (2:0, 0:3, 0:1)
Голы: Пастрняк — 23 (бол., Холл, Бержерон), 2:01 — 1:0. Пастрняк — 24 (Холл, Хаула), 15:34 — 2:0. Хейнен — 10 (Макгинн, Мэтисон), 24:18 — 2:1. Хейнен — 11 (Марино, Родригес), 24:46 — 2:2. Кросби — 13 (бол., Раст, Гюнтцель), 32:53 — 2:3. Раст — 15 (п.в., Гюнтцель), 58:31 — 2:4.
Вратари: Суэймен (58:18) — Джерри.
Штраф: 20 — 8.
Броски: 45 (17+18+10) — 25 (10+8+7).
9 февраля. Бостон. TD Garden.
«Вашингтон» — «Коламбус» — 4:5 (1:0, 2:3, 1:2)
Голы: Хэтэуэй — 8 (Дауд, Хагелин), 17:19 — 1:0. Дауд — 7 (Фехервари, Хагелин), 20:40 — 2:0. Лайне — 11 (бол., Боквист, Ворачек), 29:38 — 2:1. Боквист — 8 (Доми, Нюквист), 32:42 — 2:2. Кузнецов — 15 (бол., Овечкин, Карлсон), 35:57 — 3:2. Лайне — 12 (бол., Дженнер, Бьоркстранд), 39:56 — 3:3. Фикс-Волански — 1 (Рословик, Доми), 42:40 — 3:4. Уилсон — 14, 57:34 — 4:4. Дженнер — 19 (Нюквист, Лайне), 59:15 — 4:5.
Вратари: Копли (Самсонов, 42:40, 57:25 — 57:34, 59:25) — Мерзликинс.
Штраф: 6 — 8.
Броски: 33 (11+11+11) — 26 (4+14+8).
Наши: Кузнецов (16.58/3/+1), Овечкин (21.49/2/0), Орлов (24.01/4/-2) — Гавриков (22.49/2/+1), Чинахов (16.07/2/0).
9 февраля. Вашингтон. Capital One Arena.
«Виннипег» — «Миннесота» (4.00)
«Эдмонтон» — «Вегас» (5.00)
«Ванкувер» — «Аризона» (6.00)
НХЛ: турнирные таблицы Западной и Восточной конференций //
Статистика игроков НХЛ: лучшие бомбардиры и снайперы — по этой ссылке
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|44
|31
|13
|65
|2
|Рейнджерс
|47
|30
|17
|64
|3
|Питтсбург
|47
|28
|19
|64
|4
|Вашингтон
|48
|25
|23
|59
|5
|Коламбус
|44
|21
|23
|43
|6
|Айлендерс
|39
|16
|23
|38
|7
|Филадельфия
|45
|15
|30
|38
|8
|Нью-Джерси
|47
|16
|31
|37
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|47
|32
|15
|69
|2
|Тампа-Бэй
|46
|30
|16
|66
|3
|Торонто
|43
|30
|13
|63
|4
|Бостон
|44
|26
|18
|55
|5
|Детройт
|47
|20
|27
|46
|6
|Оттава
|42
|16
|26
|36
|7
|Баффало
|45
|14
|31
|35
|8
|Монреаль
|45
|8
|37
|23
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|44
|32
|12
|68
|2
|Нэшвилл
|46
|28
|18
|60
|3
|Миннесота
|41
|28
|13
|59
|4
|Сент-Луис
|44
|26
|18
|57
|5
|Даллас
|43
|23
|20
|48
|6
|Виннипег
|42
|18
|24
|43
|7
|Чикаго
|46
|16
|30
|39
|8
|Аризона
|45
|11
|34
|26
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|46
|27
|19
|57
|2
|Лос-Анджелес
|47
|24
|23
|55
|3
|Анахайм
|48
|23
|25
|55
|4
|Калгари
|42
|23
|19
|52
|5
|Эдмонтон
|42
|23
|19
|49
|6
|Сан-Хосе
|46
|22
|24
|48
|7
|Ванкувер
|46
|20
|26
|46
|8
|Сиэтл
|46
|15
|31
|34
|9.02
|03:00
|
Оттава – Каролина
|4 : 3
|9.02
|03:00
|
Бостон – Питтсбург
|2 : 4
|9.02
|03:00
|
Монреаль – Нью-Джерси
|1 : 7
|9.02
|03:00
|
Вашингтон – Коламбус
|4 : 5
|9.02
|04:00
|
Виннипег – Миннесота
|- : -
|9.02
|05:00
|
Эдмонтон – Вегас
|- : -
|9.02
|06:00
|
Ванкувер – Аризона
|- : -
|И
|О
|
|
Джонатан Юбердо
Флорида
|47
|64
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|42
|63
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|41
|60
|И
|Г
|
|
Крис Крайдер
Рейнджерс
|47
|33
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|42
|32
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|40
|31
|И
|КН
|
|
Вилле Хуссо
Сент-Луис
|15
|1.9
|
|
Игорь Шестеркин
Рейнджерс
|29
|2.09
|
|
Фредерик Андерсен
Каролина
|31
|2.11