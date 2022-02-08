Мэттьюс обошел Овечкина и вышел на второе место в списке лучших снайперов НХЛ

Мэттьюс вышел на второе место в списке лучших снайперов НХЛ

Нападающий «Торонто» Остон Мэттьюс вышел на второе место в списке лучших снайперов НХЛ сезона-2021/22.

24-летний американец Мэттьюс в конце второго периода отметился двумя голами. Первую шайбу сначала записали на Вильяма Нюландера, но позже НХЛ изменила автора заброшенной шайбой.

Он сравнялся по количеству голов с Леоном Драйзайтлем («Эдмонтон»). Теперь они делят вторую строчку.

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин с 29 шайбами располагается на четвертом месте. Хоккеист сейчас не играет из-за положительного теста на коронавирус.

Список лучших снайперов НХЛ сезона-2021/22:

1. Крис Крайдер («Рейнджерс») — 33 шайбы в 47 матчах.

2. Леон Драйзайтль («Эдмонтон») — 31 шайба в 41 матче.

2. Остон Мэттьюс («Торонто») — 31 шайб в 40 матчах.

4. Александр Овечкин («Вашингтон») — 29 шайб в 46 матчах.

5. Алекс Дебринкэт («Чикаго») — 26 шайб в 45 матчах.