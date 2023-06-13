Свитер Гретцки с последнего матча в НХЛ был продан на аукционе за 715 тысяч долларов

Свитер с автографом Уэйна Гретцки, в которой он набрал свое последнее очко в НХЛ, был продана за 715 120 долларов на аукционе Grey Flannel Auctions.

Гретцки надевал этот свитер 18 апреля 1999 года в своем последнем матче в НХЛ. Тогда он играл за «Рейнджерс» и набрал свое последнее, 2857-е очко в лиге. С 2016 по 2019 год свитер с автографом Гретцки выставлялся в музее в Нью-Йорке.

Это самая высокая цена продажи хоккейного свитера команды из США, затмившая джерси Майка Эрузионе, которую он носил во время матча между сборными СССР и США на зимних Олимпийских играх в Лейк-Плэсиде. Его свитер в 2013 году был продан за 657 250 долларов.

Также свитер Гретцки это третья самая дорогая хоккейная майка с автографами всех времен, после последнего свитера Гретцки из «Эдмонтон» (1,452 миллионов долларов) и свитера игрока сборной Канады Пола Хендерсона, надетой во время Саммит-серии 1972 года против СССР (1,275 млн долларов в 2010 году).