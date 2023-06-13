Каменский: «У «Вегаса» есть прекрасный шанс завершить финал Кубка Стэнли дома»

Олимпийский чемпион Валерий Каменский поделился ожиданиями от пятого матча финальной серии Кубка Стэнли между «Флоридой» и «Вегасом».

«Вегас» одержал очень важную победу в четвертом матче. «Флорида» была на моральном подъеме после победы в овертайме и очень хотела сравнять счет при своих болельщиках. Но «Вегас» победил с запасом, полностью переиграв хозяев. Теперь у них есть прекрасный шанс завершить серию дома. Однако если в пятой встрече команда Бобровского сможет выиграть, то вполне вероятно, что болельщики могут увидеть и семь матчей в финале", — приводит слова Каменского «Известия».

Пятый матч пройдет в Лас-Вегасе 14 июня и начнется в 03.00 мск.