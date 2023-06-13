Питер Лавиолетт близок к назначению в «Рейнджерс»
Американский специалист Питер Лавиолетт близок к назначению в «Рейнджерс», сообщает инсайдер Эллиотт Фридман.
Ранее команду из Нью-Йорка возглавлял Жерар Галлан, которого уволили после поражения в первом раунде Кубка Стэнли от «Нью-Джерси Дэвилз» (3-4).
Последнее место работы Лавиолетта — «Вашингтон». Клуб принял решение уволить 58-летнего американца после сезона-2022/23, в котором команда заняла 13-е место в турнирной таблице «Востока» по итогам регулярного чемпионата КХЛ и не смогла попасть в плей-офф.
Положение команд
Футбол
Хоккей
Регулярный чемпионат
Плей-офф
|Финал
|Счет в серии
|
Вегас - Флорида
|3 - 1
|1/2 финала
|
Вегас - Даллас
|4 - 2
|
Каролина - Флорида
Каролина - Флорида
0 - 4
|0 - 4
|Второй раунд
|
Вегас - Эдмонтон
|4 - 2
|
Каролина - Нью-Джерси
|4 - 1
|
Даллас - Сиэтл
|4 - 3
|
Торонто - Флорида
|1 - 4
|Первый раунд
|
Торонто - Тампа-Бэй
|4 - 2
|
Вегас - Виннипег
|4 - 1
|
Колорадо - Сиэтл
|3 - 4
|
Нью-Джерси - Рейнджерс
|4 - 3
|
Эдмонтон - Лос-Анджелес
|4 - 2
|
Бостон - Флорида
|3 - 4
|
Даллас - Миннесота
|4 - 2
|
Каролина - Айлендерс
|4 - 2
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