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Сегодня, 14:55

Свищев: «Российский спортсмен года — Овечкин. Он посол мира через спорт»

Алина Савинова
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Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев считает нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина лучшим спортсменом России в 2022 году.

«Лучший российский спортсмен года — Овечкин, однозначно. К сожалению, я не увидел его в номинации Министерства спорта РФ. Не понимаю, почему его не включили, ведь не обязательно завоевывать олимпийские медали. Считаю, что в это самое непростое время в истории современной России Овечкин — посол мира через спорт, который делает огромную работу. Он — спортивный дипломат. Он показывает совершенно феноменальные результаты. Я просыпаюсь каждое утро и жду от него забитой шайбы», — цитирует Свищева Legalbet.

Овечкин занимает второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ. На его счету 803 заброшенные шайбы. Рекорд принадлежит Уэйну Гретцки, который забил 894 гола за карьеру.

Источник: https://legalbet.ru/news/on-posol-mira-svishev-nazval-ovechkina-luchshim/
Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
Дмитрий Свищев
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Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 35 23 12 52
2 Нью-Джерси 35 22 13 46
3 Вашингтон 38 20 18 45
4 Питтсбург 35 19 16 44
5 Айлендерс 37 21 16 44
6 Рейнджерс 37 19 18 44
7 Филадельфия 36 12 24 31
8 Коламбус 34 10 24 22
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 35 28 7 59
2 Торонто 36 22 14 50
3 Тампа-Бэй 34 22 12 45
4 Детройт 34 15 19 37
5 Баффало 33 17 16 36
6 Флорида 36 16 20 36
7 Оттава 35 16 19 35
8 Монреаль 36 15 21 33
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 37 22 15 50
2 Виннипег 36 22 14 45
3 Миннесота 35 20 15 42
4 Колорадо 34 19 15 41
5 Сент-Луис 36 17 19 37
6 Нэшвилл 33 14 19 33
7 Аризона 34 13 21 31
8 Чикаго 34 8 26 20
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 38 24 14 50
2 Лос-Анджелес 39 21 18 48
3 Калгари 37 17 20 41
4 Сиэтл 33 18 15 40
5 Эдмонтон 36 19 17 40
6 Ванкувер 35 16 19 35
7 Сан-Хосе 37 11 26 29
8 Анахайм 36 10 26 24
Результаты / календарь
17.12
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19.12
20.12
21.12
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23.12
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29.12
30.12
31.12
1.01
2.01
3.01
4.01
30.12 03:00
Баффало – Детройт
 6 : 3
30.12 03:00
Вашингтон – Оттава
 3 : 4 ОТ
30.12 03:00
Тампа-Бэй – Рейнджерс
2 : 1 Б
30.12 03:00
Флорида – Монреаль
 7 : 2
30.12 03:30
Айлендерс – Коламбус
 2 : 1
30.12 04:00
Виннипег – Ванкувер
 4 : 2
30.12 04:00
Миннесота – Даллас
 1 : 4
30.12 04:00
Сент-Луис – Чикаго
 3 : 1
30.12 05:00
Аризона – Торонто
 6 : 3
30.12 05:00
Колорадо – Лос-Анджелес
 4 : 5 Б
30.12 06:30
Сан-Хосе – Филадельфия
 3 : 4 ОТ
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Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 36 67
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 36 57
Джейсон Робертсон

Джейсон Робертсон

Даллас

 37 52
И Г
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 36 31
Тэйдж Томпсон

Тэйдж Томпсон

Баффало

33 26
Бо Хорват

Бо Хорват

Ванкувер

 35 25
И КН
Линус Ульмарк

Линус Ульмарк

Бостон

 24 1.90
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Петр Кочетков

Каролина

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