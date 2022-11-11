Свечников второй раз за сезон оформил хет-трик в матче с «Эдмонтоном»

Видео всех трех шайб Свечникова в победном матче с «Эдмонтоном»

Форвард «Каролины» Андрей Свечников второй раз за сезон оформил хет-трик в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Эдмонтона» (7:2).

Для 22-летнего россиянина это второй хет-трик в лиге. Первый он оформил 21 октября в игре с «Эдмонтоном» (4:6).

Как сообщает сайт НХЛ, российский нападающий стал вторым игроком в истории «Каролины», который оформил два и более матчей с тремя заброшенными шайбами в ворота одной команды. Впервые подобным достижением отметился финн Сами Капанен в сезоне-1997/98 и тоже в матчах с «Эдмонтоном».

На данный момент на счету Свечникова 17 (11+6) очков в 14 матчах сезона.