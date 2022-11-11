«Айлендерс» дома проиграли «Аризоне». Сорокин сделал 27 сэйвов

«Айлендерс» на своем льду потерпели поражение от «Аризоны» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 0:2.

Российский голкипер Илья Сорокин отразил 27 из 28 бросков по своим воротам и был признан третьей звездой встречи.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Айлендерс» — «Аризона» — 0:2 (0:0, 0:0, 0:2)

Голы: Бойд — 2 (бол., Келлер, Мозер), 41:00 — 0:1. Макбэйн — 2 (п.в., Келлер, Хейтон), 59:29 — 0:2.

Вратари: Сорокин (58:22 — 59:29) — Веймелка.

Штраф: 11 — 11.

Броски: 24 (10+3+11) — 29 (8+9+12).

Наши: Романов (18.35/3/0) — -.

11 ноября. Нью-Йорк. UBS Arena. 17255 зрителей.