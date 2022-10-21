Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 06:41

Свечников впервые оформил хет-трик в НХЛ

Сергей Разин
корреспондент
Читать «СЭ» в
Андрей Свечников.
Фото USA Today Sports

Форвард «Каролины» Андрей Свечников забросил три шайбы в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Эдмонтона».

Для 22-летнего россиянина это первый хет-трик лиге. На данный момент на его счету 8 очков в 4 матчах сезона.

Всего в НХЛ Свечников провел 287 матчей, в которых набрал 217 (95+122) очков.

Андрей Свечников
НХЛ
ХК Каролина Харрикейнз
0
Читайте также
Женатый боец вновь проговорился о девушке: «Я тебе полгонорара отдам, удали по-братски»
В мировом спорте новый русофоб: президент НОК Дании устроил антироссийское шоу
Маск назвал «самый вероятный исход» при разрешении украинского кризиса
Разведывательный дрон заснял драку украинских боевиков на передовой
Путин опробовал российскую снайперскую винтовку СВД на полигоне в Рязанской области
Особенности танка Т-72Б3М: фотогалерея «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Задоров в матче с «Баффало» забросил первую шайбу в сезоне
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Питтсбург 4 3 1 7
2 Рейнджерс 5 3 2 7
3 Каролина 3 3 0 6
4 Филадельфия 4 3 1 6
5 Нью-Джерси 4 2 2 4
6 Айлендерс 4 2 2 4
7 Вашингтон 5 2 3 4
8 Коламбус 5 2 3 4
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 5 4 1 8
2 Флорида 4 3 1 6
3 Монреаль 5 3 2 6
4 Торонто 5 3 2 6
5 Детройт 3 2 1 5
6 Баффало 3 2 1 4
7 Оттава 4 2 2 4
8 Тампа-Бэй 4 1 3 2
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 4 3 1 7
2 Колорадо 4 2 2 5
3 Нэшвилл 6 2 4 5
4 Сент-Луис 2 2 0 4
5 Виннипег 3 2 1 4
6 Чикаго 3 1 2 2
7 Миннесота 4 1 3 2
8 Аризона 4 1 3 2
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Калгари 3 3 0 6
2 Вегас 4 3 1 6
3 Лос-Анджелес 6 3 3 6
4 Сиэтл 5 1 4 4
5 Анахайм 5 1 4 3
6 Эдмонтон 3 1 2 2
7 Ванкувер 5 0 5 2
8 Сан-Хосе 6 1 5 2
Результаты / календарь
7.10
8.10
12.10
13.10
14.10
15.10
16.10
18.10
19.10
20.10
21.10
22.10
23.10
24.10
25.10
26.10
21.10 02:00
Бостон – Анахайм
 2 : 1 Б
21.10 02:00
Коламбус – Нэшвилл
 5 : 3
21.10 02:00
Монреаль – Аризона
 6 : 2
21.10 02:00
Оттава – Вашингтон
 5 : 2
21.10 02:00
Питтсбург – Лос-Анджелес
 6 : 1
21.10 02:00
Рейнджерс – Сан-Хосе
 2 : 3 ОТ
21.10 02:00
Торонто – Даллас
 3 : 2 ОТ
21.10 02:30
Айлендерс – Нью-Джерси
 1 : 4
21.10 03:00
Миннесота – Ванкувер
 4 : 3 ОТ
21.10 04:00
Калгари – Баффало
 - : -
21.10 04:00
Эдмонтон – Каролина
 6 : 4
21.10 05:00
Вегас – Виннипег
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Артемий Панарин

Артемий Панарин

Рейнджерс

 5 11
Микко Рантанен

Микко Рантанен

Колорадо

 4 9
Валерий Ничушкин

Валерий Ничушкин

Колорадо

 4 8
И Г
Стивен Стэмкос

Стивен Стэмкос

Тампа-Бэй

 4 6
Валерий Ничушкин

Валерий Ничушкин

Колорадо

 4 5
Адриан Кемпе

Адриан Кемпе

Лос-Анджелес

 6 4
И КН
Джейк Эттингер

Джейк Эттингер

Даллас

 3 1.00
Фредерик Андерсен

Фредерик Андерсен

Каролина

 2 1.00
Крэйг Андерсон

Крэйг Андерсон

Баффало

1 1.00
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости