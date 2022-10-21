Свечников впервые оформил хет-трик в НХЛ

Форвард «Каролины» Андрей Свечников забросил три шайбы в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Эдмонтона».

Для 22-летнего россиянина это первый хет-трик лиге. На данный момент на его счету 8 очков в 4 матчах сезона.

Всего в НХЛ Свечников провел 287 матчей, в которых набрал 217 (95+122) очков.