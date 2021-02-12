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Свечников снова пытался забить лакросс-гол

21:08

Российский форвард «Каролины» Андрей Свечников снова попытался забросить шайбу в своем фирменном стиле. В игре регулярного чемпионата НХЛ против «Далласа» (5:3) он выкатился из-за ворот, приподнял шайбу и попытался направить ее в сетку в стиле игры в лакросс.

Свечников уже дважды забивал в подобном стиле в НХЛ, но в этот раз ему не дал отличиться защитник «Старз» Эса Линделль.

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