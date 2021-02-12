Российский защитник «Оттавы» рассказал о сомнительном тесте на коронавирус

Защитник «Оттавы» Артем Зуб рассказал о том, как пропустил матч регулярного чемпионата НХЛ с «Виннипегом» из-за сомнительного теста на коронавирус.

«Заматываю клюшку, готовлюсь к игре. Ко мне подходят и говорят, что тест сомнительный. Отправили в отель, перед третьим периодом приходит сообщение, что все нормально. Главное, что я спокойно понял, когда мне это все объясняли. Английский с каждым днем все лучше и лучше», — сказал Зуб.

(Алексей Шевченко)