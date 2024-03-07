Жена Овечкина назвала имя любимого спортсмена ее мужа
Настасия Овечкина в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказала о знакомстве с Уэйном Гретцки и его женой, отношениях ее мужа Александра с баскетболистом Коби Брайантом, а также о любимом спортсмене своей второй половины.
— Можете вспомнить встречу вчетвером с четой Гретцки?
— Они безумно приятные люди, очень добрые, и мы душевно посидели в ресторане в Лос-Анджелесе. Уэйн, конечно, больше разговаривал с Сашей о хоккее, а мы с Джанет, женой Гретцки, говорили про детей. Она нереальная красотка и умничка. Они рассказывали про свой путь. Чудесная семья, и от той встречи остались только положительные эмоции.
— Кто был инициатором встречи?
— По-моему, Саша с Уэйном списались или созвонились, лучше у него спросить. Этот ужин был лет семь назад.
— Овечкин сказал мне, что из людей, с которыми он не знаком, мечтал бы встретиться с Майклом Джорданом. Удивляюсь даже, что они до сих пор не встречались.
— Да. Может, как-то у них не совпадало... Саша действительно любит этого спортсмена, считает его одним из лучших в истории спорта. Относительно недавно выходил сериал о нем — «Последний танец». Каждая серия в Америке выходила, если не ошибаюсь, по воскресеньям, тогда была пандемия, и помню, что он их с большим нетерпением ждал. И был в восторге от сериала.
— Насколько помню, у него были хорошие отношения с погибшим в авиакатастрофе Коби Брайантом.
— Ой да. Коби был таким замечательным человеком! Помню, мы были в Лос-Анджелесе, пошли на матч и встретили там Брайанта. Сфотографировались с ним, поговорили. По тому, с какой улыбкой и вообще с каким интересом он общался с Сашей, видно было, насколько у него доброе сердце. Они задавали друг другу вопросы, и их человеческое совпадение было ясно с первой секунды. Так было жалко его, когда он разбился... Это было горе для всей Америки и для нас тоже.
— Александр после гибели Брайанта вышел на раскатку в майке с его номером.
— Да, он очень переживал.
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|4
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|Тампа-Бэй
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|30
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|8
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|25
|35
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|Центральный дивизион
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|П
|О
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|26
|85
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|24
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|38
|22
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|31
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|7
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|23
|39
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|15
|46
|37
|7.03
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Торонто – Баффало
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|7.03
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Колорадо – Детройт
|7 : 2
|7.03
|06:00
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Анахайм – Оттава
|2 : 1
|И
|О
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Нэйтан Маккиннон
Колорадо
|64
|109
|
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Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|62
|105
|
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Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|58
|99
|И
|Г
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Остон Мэттьюс
Торонто
|61
|54
|
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Сэм Райнхарт
Флорида
|63
|45
|
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Зак Хаймэн
Эдмонтон
|59
|44
|И
|КН
|
|
Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1
|
|
Ярослав Аскаров
Нэшвилл
|2
|1.41
|
|
Спенсер Мартин
Каролина
|5
|1.97