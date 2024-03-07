Жена Овечкина назвала имя любимого спортсмена ее мужа

Настасия Овечкина в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказала о знакомстве с Уэйном Гретцки и его женой, отношениях ее мужа Александра с баскетболистом Коби Брайантом, а также о любимом спортсмене своей второй половины.

— Можете вспомнить встречу вчетвером с четой Гретцки?

— Они безумно приятные люди, очень добрые, и мы душевно посидели в ресторане в Лос-Анджелесе. Уэйн, конечно, больше разговаривал с Сашей о хоккее, а мы с Джанет, женой Гретцки, говорили про детей. Она нереальная красотка и умничка. Они рассказывали про свой путь. Чудесная семья, и от той встречи остались только положительные эмоции.

— Кто был инициатором встречи?

— По-моему, Саша с Уэйном списались или созвонились, лучше у него спросить. Этот ужин был лет семь назад.

— Овечкин сказал мне, что из людей, с которыми он не знаком, мечтал бы встретиться с Майклом Джорданом. Удивляюсь даже, что они до сих пор не встречались.

— Да. Может, как-то у них не совпадало... Саша действительно любит этого спортсмена, считает его одним из лучших в истории спорта. Относительно недавно выходил сериал о нем — «Последний танец». Каждая серия в Америке выходила, если не ошибаюсь, по воскресеньям, тогда была пандемия, и помню, что он их с большим нетерпением ждал. И был в восторге от сериала.

— Насколько помню, у него были хорошие отношения с погибшим в авиакатастрофе Коби Брайантом.

— Ой да. Коби был таким замечательным человеком! Помню, мы были в Лос-Анджелесе, пошли на матч и встретили там Брайанта. Сфотографировались с ним, поговорили. По тому, с какой улыбкой и вообще с каким интересом он общался с Сашей, видно было, насколько у него доброе сердце. Они задавали друг другу вопросы, и их человеческое совпадение было ясно с первой секунды. Так было жалко его, когда он разбился... Это было горе для всей Америки и для нас тоже.

— Александр после гибели Брайанта вышел на раскатку в майке с его номером.

— Да, он очень переживал.