Жена Овечкина: «Саша — замечательный муж и отец»
Жена Александра Овечкина в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказала о своей семье.
— Все знают Овечкина-хоккеиста, а какой он муж и отец?
— Замечательный. Всегда старается найти время в своем графике, всегда очень плотном во время сезона, чтобы уделить нам внимание. Как только есть возможность, старается выйти с семьей куда-то погулять. Он очень заботливый, всегда пытается сделать так, чтобы нам было комфортно и хорошо — даже если ему самому приходится для этого чем-то пожертвовать.
— То есть?
— Всегда делает так, чтобы семье было лучше. Допустим, хочет, чтобы дети полетели в нашу квартиру в Майами — отдохнули на солнце, поплавали. Скучает по нам, понимает, что меньше нас увидит, — но все делает так, чтобы нам было удобно. А мы стараемся подгадывать эти поездки так, чтобы он в это время в основном был на выездах. Так же он относится и к маме, и к брату, когда его папа был жив — к нему. Очень человечно.
— Когда вы в Вашингтоне — на домашние игры всегда ходите? Александр рассказывал мне, что старшего сына берете на все матчи, младшего — на ранние. Они уже понимают, что происходит на льду?
— Илюша, конечно, еще в меньшей степени, а Сергей не просто понимает — он с самого маленького возраста знал всех игроков. Притом что ему пять лет, он давно уже может назвать и все команды НХЛ, и любого игрока «Кэпиталз», и каждого российского хоккеиста в лиге! Я даже видео как-то выставляла — у нас есть книга о всех лучших игроках, и он всех знал, причем тех, кто играл уже очень давно, например Бобби Орра. Еще алфавит русский тогда не успел выучить — а всех хоккеистов наизусть, ха-ха!
У него загружено приложение НХЛ на айпаде, он смотрит, кто сегодня играет, следит, забил и отдал ли папа. Сережа очень увлечен хоккеем, младший пока меньше. Но в этом году старший до недавнего времени вообще не катался, потому что, как ни странно, здесь сложно найти лед.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|62
|40
|22
|84
|2
|Каролина
|61
|36
|25
|78
|3
|Филадельфия
|63
|32
|31
|72
|4
|Айлендерс
|61
|27
|34
|68
|5
|Вашингтон
|60
|28
|32
|65
|6
|Питтсбург
|60
|28
|32
|64
|7
|Нью-Джерси
|62
|30
|32
|64
|8
|Коламбус
|62
|21
|41
|52
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|63
|43
|20
|90
|2
|Бостон
|64
|36
|28
|87
|3
|Торонто
|62
|36
|26
|80
|4
|Детройт
|62
|33
|29
|72
|5
|Тампа-Бэй
|63
|33
|30
|72
|6
|Баффало
|63
|29
|34
|63
|7
|Монреаль
|62
|24
|38
|58
|8
|Оттава
|60
|25
|35
|53
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|64
|38
|26
|85
|2
|Виннипег
|61
|39
|22
|83
|3
|Колорадо
|64
|39
|25
|83
|4
|Нэшвилл
|63
|35
|28
|73
|5
|Сент-Луис
|62
|32
|30
|67
|6
|Миннесота
|62
|29
|33
|64
|7
|Аризона
|62
|25
|37
|55
|8
|Чикаго
|63
|16
|47
|37
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Ванкувер
|64
|40
|24
|87
|2
|Эдмонтон
|60
|38
|22
|78
|3
|Лос-Анджелес
|61
|31
|30
|73
|4
|Вегас
|62
|33
|29
|73
|5
|Сиэтл
|62
|28
|34
|67
|6
|Калгари
|61
|30
|31
|65
|7
|Анахайм
|62
|23
|39
|49
|8
|Сан-Хосе
|61
|15
|46
|37
|7.03
|03:00
|
Торонто – Баффало
|2 : 1 ОТ
|7.03
|05:30
|
Колорадо – Детройт
|7 : 2
|7.03
|06:00
|
Анахайм – Оттава
|2 : 1
|И
|О
|
|
Нэйтан Маккиннон
Колорадо
|64
|109
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|62
|105
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|58
|99
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|61
|54
|
|
Сэм Райнхарт
Флорида
|63
|45
|
|
Зак Хаймэн
Эдмонтон
|59
|44
|И
|КН
|
|
Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1
|
|
Ярослав Аскаров
Нэшвилл
|2
|1.41
|
|
Спенсер Мартин
Каролина
|5
|1.97