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Сегодня, 08:25

Жена Овечкина: «Саша — замечательный муж и отец»

Игорь Рабинер
Обозреватель
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Александр Овечкин со старшим сыном.
Фото Соцсети

Жена Александра Овечкина в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказала о своей семье.

— Все знают Овечкина-хоккеиста, а какой он муж и отец?

— Замечательный. Всегда старается найти время в своем графике, всегда очень плотном во время сезона, чтобы уделить нам внимание. Как только есть возможность, старается выйти с семьей куда-то погулять. Он очень заботливый, всегда пытается сделать так, чтобы нам было комфортно и хорошо — даже если ему самому приходится для этого чем-то пожертвовать.

— То есть?

— Всегда делает так, чтобы семье было лучше. Допустим, хочет, чтобы дети полетели в нашу квартиру в Майами — отдохнули на солнце, поплавали. Скучает по нам, понимает, что меньше нас увидит, — но все делает так, чтобы нам было удобно. А мы стараемся подгадывать эти поездки так, чтобы он в это время в основном был на выездах. Так же он относится и к маме, и к брату, когда его папа был жив — к нему. Очень человечно.

— Когда вы в Вашингтоне — на домашние игры всегда ходите? Александр рассказывал мне, что старшего сына берете на все матчи, младшего — на ранние. Они уже понимают, что происходит на льду?

— Илюша, конечно, еще в меньшей степени, а Сергей не просто понимает — он с самого маленького возраста знал всех игроков. Притом что ему пять лет, он давно уже может назвать и все команды НХЛ, и любого игрока «Кэпиталз», и каждого российского хоккеиста в лиге! Я даже видео как-то выставляла — у нас есть книга о всех лучших игроках, и он всех знал, причем тех, кто играл уже очень давно, например Бобби Орра. Еще алфавит русский тогда не успел выучить — а всех хоккеистов наизусть, ха-ха!

У него загружено приложение НХЛ на айпаде, он смотрит, кто сегодня играет, следит, забил и отдал ли папа. Сережа очень увлечен хоккеем, младший пока меньше. Но в этом году старший до недавнего времени вообще не катался, потому что, как ни странно, здесь сложно найти лед.

Александр и&nbsp;Настасия Овечкины. «Думаю, побить рекорд Гретцки важно для всей России». Эксклюзивное интервью жены Александра Овечкина
Александр Овечкин
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
Настасия Шубская-Овечкина
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«Коламбус» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Аризона»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Сан-Хосе» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Сиэтл» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
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Жена Овечкина назвала имя любимого спортсмена ее мужа

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Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 62 40 22 84
2 Каролина 61 36 25 78
3 Филадельфия 63 32 31 72
4 Айлендерс 61 27 34 68
5 Вашингтон 60 28 32 65
6 Питтсбург 60 28 32 64
7 Нью-Джерси 62 30 32 64
8 Коламбус 62 21 41 52
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 63 43 20 90
2 Бостон 64 36 28 87
3 Торонто 62 36 26 80
4 Детройт 62 33 29 72
5 Тампа-Бэй 63 33 30 72
6 Баффало 63 29 34 63
7 Монреаль 62 24 38 58
8 Оттава 60 25 35 53
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 64 38 26 85
2 Виннипег 61 39 22 83
3 Колорадо 64 39 25 83
4 Нэшвилл 63 35 28 73
5 Сент-Луис 62 32 30 67
6 Миннесота 62 29 33 64
7 Аризона 62 25 37 55
8 Чикаго 63 16 47 37
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Ванкувер 64 40 24 87
2 Эдмонтон 60 38 22 78
3 Лос-Анджелес 61 31 30 73
4 Вегас 62 33 29 73
5 Сиэтл 62 28 34 67
6 Калгари 61 30 31 65
7 Анахайм 62 23 39 49
8 Сан-Хосе 61 15 46 37
Результаты / календарь
26.02
27.02
28.02
29.02
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5.03
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7.03
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9.03
10.03
11.03
12.03
7.03 03:00
Торонто – Баффало
 2 : 1 ОТ
7.03 05:30
Колорадо – Детройт
 7 : 2
7.03 06:00
Анахайм – Оттава
 2 : 1
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Нэйтан Маккиннон

Нэйтан Маккиннон

Колорадо

 64 109
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 62 105
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 58 99
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 61 54
Сэм Райнхарт

Сэм Райнхарт

Флорида

 63 45
Зак Хаймэн

Зак Хаймэн

Эдмонтон

 59 44
И КН
Луи Доминге

Луи Доминге

Рейнджерс

 1 1
Ярослав Аскаров

Ярослав Аскаров

Нэшвилл

 2 1.41
Спенсер Мартин

Спенсер Мартин

Каролина

 5 1.97
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