Жена Овечкина: «Саша — замечательный муж и отец»

Жена Александра Овечкина в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказала о своей семье.

— Все знают Овечкина-хоккеиста, а какой он муж и отец?

— Замечательный. Всегда старается найти время в своем графике, всегда очень плотном во время сезона, чтобы уделить нам внимание. Как только есть возможность, старается выйти с семьей куда-то погулять. Он очень заботливый, всегда пытается сделать так, чтобы нам было комфортно и хорошо — даже если ему самому приходится для этого чем-то пожертвовать.

— То есть?

— Всегда делает так, чтобы семье было лучше. Допустим, хочет, чтобы дети полетели в нашу квартиру в Майами — отдохнули на солнце, поплавали. Скучает по нам, понимает, что меньше нас увидит, — но все делает так, чтобы нам было удобно. А мы стараемся подгадывать эти поездки так, чтобы он в это время в основном был на выездах. Так же он относится и к маме, и к брату, когда его папа был жив — к нему. Очень человечно.

— Когда вы в Вашингтоне — на домашние игры всегда ходите? Александр рассказывал мне, что старшего сына берете на все матчи, младшего — на ранние. Они уже понимают, что происходит на льду?

— Илюша, конечно, еще в меньшей степени, а Сергей не просто понимает — он с самого маленького возраста знал всех игроков. Притом что ему пять лет, он давно уже может назвать и все команды НХЛ, и любого игрока «Кэпиталз», и каждого российского хоккеиста в лиге! Я даже видео как-то выставляла — у нас есть книга о всех лучших игроках, и он всех знал, причем тех, кто играл уже очень давно, например Бобби Орра. Еще алфавит русский тогда не успел выучить — а всех хоккеистов наизусть, ха-ха!

У него загружено приложение НХЛ на айпаде, он смотрит, кто сегодня играет, следит, забил и отдал ли папа. Сережа очень увлечен хоккеем, младший пока меньше. Но в этом году старший до недавнего времени вообще не катался, потому что, как ни странно, здесь сложно найти лед.