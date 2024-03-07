Тренер «Оттавы» — об обмене Тарасенко: «Его уход дает возможность молодым игрокам»

Главный тренер «Оттавы» Жак Мартен поделился мнением об обмене форвард Владимира Тарасенко во «Флориду».

«Это часть нашего бизнеса. У него последний год контракта. Он проводил за нас прекрасный сезон если посмотреть на его статистику, количество заброшенных им шайб, показатель полезности и его надежность. Его уход дает возможность молодым игрокам попробовать заполнить эту пустоту», — приводит слова Мартена официальный сайт НХЛ.

В текущем сезоне 32-летний россиянин набрал 41 (17+24) очко в 57 матчах регулярного чемпионата НХЛ.

После 63 матчей «Флорида» с 90 очками лидирует в Восточной конференции НХЛ.