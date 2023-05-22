Стивенсон о победе над «Далласом»: «Я еще не осознал, что это произошло»

Форвард «Вегаса» Чендлер Стивенсон подвел итоги второго матча финальной серии Западной конференции против «Далласа» (3:2 ОТ). Нападающий забросил победную шайбу.

«Это мой первый гол в овертайме в плей-офф. Каждый раз, когда вы находитесь в плей-офф и продвигаетесь выше, выиграть матч — это нечто особенное. Я еще не осознал, что это произошло. Для нашей команды важно продвигаться в серии со счетом 2-0», — приводит слова Стивенсона официальный сайт НХЛ.

Счет в серии 2-0 в пользу «Вегаса». Третий матч пройдет 24 мая и начнется в 3.00 мск.