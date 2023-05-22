Аскаров и Афанасьев в составе фарм-клуба «Нэшвилла» вышли в полуфинал плей-офф АХЛ
«Милуоки» в пятом матче третьего раунда плей-офф АХЛ обыграл «Техас» со счетом 5:2.
В составе фарм-клуба «Нэшвилла» вратарь Ярослав Аскаров отразил 37 бросков из 39, форвард Егор Афанасьев забросил одну шайбу.
«Милуоки» выиграл серию со счетом 3-2 и вышел в полуфинал плей-офф, где встретится с «Коачеллой».
Положение команд
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Регулярный чемпионат
Плей-офф
|1/2 финала
|Счет в серии
|
Вегас - Даллас
Вегас - Даллас
2 - 0
|2 - 0
|
Каролина - Флорида
Каролина - Флорида
0 - 2
|0 - 2
|Второй раунд
|
Вегас - Эдмонтон
|4 - 2
|
Каролина - Нью-Джерси
|4 - 1
|
Даллас - Сиэтл
|4 - 3
|
Торонто - Флорида
|1 - 4
|Первый раунд
|
Торонто - Тампа-Бэй
|4 - 2
|
Вегас - Виннипег
|4 - 1
|
Колорадо - Сиэтл
|3 - 4
|
Нью-Джерси - Рейнджерс
|4 - 3
|
Эдмонтон - Лос-Анджелес
|4 - 2
|
Бостон - Флорида
|3 - 4
|
Даллас - Миннесота
|4 - 2
|
Каролина - Айлендерс
|4 - 2
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Флорида – Каролина
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