Тренер «Далласа» о поражении от «Вегаса»: «Мы многое исправили по сравнению с первой игрой»

Главный тренер «Далласа» Питер Дебур подвел итоги второго матча финальной серии Западной конференции НХЛ против «Вегаса» (2:3 ОТ).

«Это часть пути плей-офф. Команды, которые идут глубоко, находят способы победить в овертайме. Мне очень понравилась наша игра, думаю, что мы сделали много действительно хороших вещей, исправили многое по сравнению с первой игрой. Наши шансы в овертайме были даже лучше, чем их», — приводит слова Дебура официальный сайт НХЛ.

Счет в серии 2-0 в пользу «Вегаса». Третий матч пройдет 24 мая и начнется в 3.00 мск.