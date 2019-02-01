Стивен Стэмкос: "Бросок Овечкина - словно ракета: его остановить намного труднее"

Капитан "Тампы" Стивен Стэмкос сравнил свой бросок с выстрелами Александра Овечкина.

- С точки зрения результативности из той точки мы похожи, но если подробно разбирать броски, то они практически полностью разные, - сказал Стэмкос официальному сайту НХЛ. - Это касается твердости клюшки, вращения шайбы и энергии, которую мы вкладываем в бросок. Понятно, что я намного меньше. Мне приходится больше внимания уделять технике, а не флексу клюшки и не силе. Но я все равно считаю, что его бросок остановить намного труднее, потому что он жестче и летит, словно ракета.

Это поразительно, но, когда у тебя такие данные, остановить тебя невозможно. Его голевые способности впечатляют.

В текущем сезоне Овечкин сыграл в 50 матчах за "Вашингтон", в которых забросил 37 шайб и отдал 20 результативных передач.