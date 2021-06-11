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Стало известно расписание полуфиналов Кубка Стэнли

08:11
Хоккеисты «Тампы». Фото nhl.com
Хоккеисты «Тампы». Фото nhl.com
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Стало известно расписание полуфинальных серий Кубка Стэнли.

Согласно официальному сайту НХЛ, серия «Тампа» — «Нью-Йорк» стартует 13 июня, начало первого матча — в 22.00 (мск). Второй матч назначен на 16 июня, третий — на 18 июня, четвертый — на 20 июня. В случае необходимости, пятый матч пройдет 22 июня, шестой — 24 июня, седьмой — 26 июня.

Серия «Вегас» — «Монреаль» стартует 15 июня, время начала первого матча — 4.00 (мск). Второй матч назначен на 17 июня, третий — на 19 июня, четвертый — на 21 июня. В случае необходимости, пятый матч пройдет 23 июня, шестой — 25 июня, седьмой — 27 июня.

Обе полуфинальных серии продлятся до четырех побед одной из команд. Победители серий встретятся в финале и разыграют Кубок Стэнли.

Действующим обладателем Кубка Стэнли является «Тампа».

Дополнительная информация:

https://www.nhl.com/news/nhl-playoffs-semifinals-round-3-schedule/c-289370440

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Иван Торопцев все материалы автора
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Материалы сюжета: НХЛ — Кубок Стэнли 2021: полуфинал плей-офф сезона 2020 / 2021 — пары и результаты, новости и обзоры матчей