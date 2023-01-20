Среди действующих игроков только Овечкин и Лайне забросили быстрее Капризова 100 шайб в НХЛ

Российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Каролины». Для него этот гол стал 100-м за карьеру в североамериканской лиге.

После двух периодов счет во встрече 3:1 в пользу «Харрикейнз». Игра проходит на «PNC-арене» в Роли.

Сегодняшний матч для 25-летнего россиянина стал 180-м в НХЛ. Таким образом, из действующих игроков только Александр Овечкин и Патрик Лайне забросили 100 шайб быстрее Капризова. Им потребовалось 167 и 179 матчей соответственно.