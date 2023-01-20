Бобровский получил травму на 3-й минуте матча с «Монреалем»

Российский вратарь «Флориды» Сергей Бобровский получил травму в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Монреаля».

34-летний россиянин начал игру в стартовом составе, но был заменен спустя 3 минуты. Он получил повреждение при перемещении в воротах в шпагате. Его заменил Алекс Лайон.

В этом сезоне Бобровский сыграл в 30 матчах регулярного чемпионата НХЛ, отражая 89,7 процента бросков.