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«Спасибо за все, чему вы меня научили». Свечников попрощался с Уильямсом, который завершил карьеру

8 октября 2020, 23:53
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Форвард «Каролины» Андрей Свечников попрощался с партнером по команде Джастином Уильямсом, который объявил об окончании игровой карьеры.

39-летний канадец трижды выигрывал Кубок Стэнли — один раз в составе «Каролины» и дважды с «Лос-Анджелесом». В плей-офф Кубка Стэнли-2014 он был признан самым ценным игроком.

Спасибо за все, чему вы меня научили, -написал Свечников в Twitter. — Поздравляю с отличной карьерой!

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