«Спасибо за все, чему вы меня научили». Свечников попрощался с Уильямсом, который завершил карьеру
8 октября 2020, 23:53
Форвард «Каролины» Андрей Свечников попрощался с партнером по команде Джастином Уильямсом, который объявил об окончании игровой карьеры.
39-летний канадец трижды выигрывал Кубок Стэнли — один раз в составе «Каролины» и дважды с «Лос-Анджелесом». В плей-офф Кубка Стэнли-2014 он был признан самым ценным игроком.
Спасибо за все, чему вы меня научили, -написал Свечников в Twitter. — Поздравляю с отличной карьерой!
Thank you for all you taught me, @justinwilliams. Congratulations on an amazing career! ? pic.twitter.com/iUb6KaEESy— Andrei Svechnikov (@ASvechnikov37) October 8, 2020