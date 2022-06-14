Совладелица «Баффало» попала в больницу из-за проблем со здоровьем

Ким Пегула, которая является совладелицей команды Национальной хоккейной лиги «Баффало, была помещена в клинику из-за проблем со здоровьем, сообщает журналист Адам Шефтер.

Подробности состояния Пегулы не сообщаются.

53-летняя Ким Пегула — супруга бизнесмена Терри Пегулы. В 2011 году они приобрели «Сэйбрз» за 189 миллионов долларов. Также им принадлежит клуб НФЛ «Баффало Биллс».

Ким является президентом компании Pegula Sports and Entertainment, которая управляет спортивными проектами.