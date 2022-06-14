«Флорида» подписала контракт с лучшим бомбардиром чемпионата Финляндии

«Флорида» подписала контракт с нападающим Антоном Левтчи. Соглашение рассчитано на один год, сообщает сайт клуба.

26-летний финский нападающий провел сезон-2021/22 в клубе «Таппара». В 55 играх регулярного чемпионата он набрал 61 (26+35) очко, став лучшим бомбардиром чемпионата Финляндии.

В плей-офф на его счету 10 (1+9) очков в 14 матчах.

Левтчи раньше не выступал за пределами Финляндии и не драфтовался клубами НХЛ.