Сорокин впервые проиграл в матче плей-офф НХЛ
06:33
«Бостон» в первом матче второго раунда плей-офф НХЛ обыграл «Айлендерс» со счетом 5:2.
Российский вратарь «островитян» Илья Сорокин отразил 35 бросков из 39. Для голкипера это первое поражение в плей-офф — ранее он одержал вместе с командой четыре победы в первых своих играх Кубка Стэнли.
Счет в серии стал 1-0. Следующий матч пройдет 1 июня и начнется в 2:30 мск.
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Материалы сюжета: НХЛ — Кубок Стэнли 2021: плей-офф сезона 2020 / 2021 — пары и все раунды в дивизионах, новости и обзоры матчей
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