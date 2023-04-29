Статистика Сорокина в плей-офф: 6 матчей и 16 пропущенных шайб при 92,4 процента отраженных бросков

«Айлендерс» в первом раунде плей-офф НХЛ уступили «Каролине» со счетом 2-4 в серии.

Вратарь «островитян» Илья Сорокин провел все 6 матчей, в которых пропустил 14 шайб при 92,4 процента отраженных бросков.

В регулярном чемпионате НХЛ 27-летний россиянин провел 62 матча, 6 раз сыграв на ноль при 92,4 процента отраженных бросков.