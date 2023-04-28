Кубок Стэнли 29 апреля: «Сиэтл» примет «Колорадо», «Бостон» сыграет с «Флоридой»

Матчи первого раунда плей-офф НХЛ.

НХЛ. Плей-офф. 1/4 финала конференций. «Восток». Шестые матчи

02.00 (мск). «Айлендерс» — «Каролина»

Счет в серии: 2-3.

02.30. «Флорида» — «Бостон»

Счет в серии: 2-3.

НХЛ. Плей-офф. 1/4 финала конференций. «Запад». Шестые матчи

04.30. «Миннесота» — «Даллас»

Счет в серии: 2-3.

05.00. «Сиэтл» — «Колорадо»

Счет в серии: 3-2.

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