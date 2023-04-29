Афанасьев признан второй звездой матча за фарм-клуб «Нэшвилла» в плей-офф АХЛ

«Милуоки» в стартовом матче второго раунда плей-офф АХЛ обыграл «Манитобу» со счетом 6:2.

В составе фарм-клуба «Нэшвилла» форвард Егор Афанасьев сделал две результативные передачи и стал второй звездой матча. Вратарь Ярослав Аскаров отразил 35 бросков.

В текущем сезоне 22-летний россиянин провел 57 матчей в регулярном чемпионате АХЛ, в которых набрал 26 (13+13) очков. Также он набрал 2 (0+2) очка в одном матче плей-офф.