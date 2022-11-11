Сорокин признан третьей звездой проигранного матча с «Аризоной»

Российский вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин стал третьей звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Аризоны» (0:2).

27-летний россиянин отразил 27 бросков по своим воротам. Первой звездой матча признан вратарь «Аризоны» Карел Веймелка, вторая звезда — его одноклубник форвард Трэвис Бойд.

В текущем сезоне Сорокин провел 11 матчей, один раз сыграв на ноль и пропустив 21 шайбу с 93,6 процента отраженных бросков.